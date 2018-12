Markus Söder fährt Merz in die Parade. Archivbild

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) widerspricht in der Flüchtlingspolitik der These von Friedrich Merz, die CDU habe die Menschen mit ihren Sorgen alleingelassen. "Es gibt doch kein Thema, das so intensiv diskutiert wurde wie dieses", sagte Söder der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".



"Allein eine Sorge zu benennen, ohne eine Lösung anzubieten, ist am Ende zu wenig", kritisierte Söder zudem den Kandidaten für die CDU-Spitze. Das habe er im vergangenen Landtagswahlkampf gelernt.