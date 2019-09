Kapitänin Carola Rackete auf dem 55. Bremer Kapitänstag.

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die Sea-Watch-Seenotretterin Carola Rackete setzt bei der Flüchtlingsrettung auf dem Mittelmeer auf die neue Regierungskoalition in Italien. Sie hoffe, dass bald wieder Rettungsschiffe in italienischen Häfen anlegen dürften, solange die Geflüchteten solidarisch auf Europa verteilt würden, sagte Rackete auf dem 55. Bremer Kapitänstag.



Rackete forderte in ihrer "Kapitänsrede", dass die Seenotrettung von Migranten, die von Afrika nach Europa übersetzen wollen, wieder von staatlicher Seite übernommen werde.