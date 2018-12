Nach monatelangen Auseinandersetzungen sehen sich "Ärzte ohne Grenzen" und SOS Méditerranée gezwungen, das Schiff außer Betrieb zu nehmen, wie die beiden Hilfsorganisationen am Freitag mitteilten. Bereits seit zwei Monaten habe es den Hafen von Marseille nicht verlassen können. "Was wir in den vergangenen Monaten erlebt haben, war eine gezielte Kampagne gegen die Rettung von verzweifelten Menschen auf dem Mittelmeer", erklärte Florian Westphal, Geschäftsführer von "Ärzte ohne Grenzen" in Deutschland. Dies bedeute, dass mehr Menschen ertrinken werden.