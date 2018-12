Seit der Schließung der Balkanroute vor zwei Jahren kommen kaum noch Menschen über diese Route. Die meisten kommen nun über das Mittelmeer. Lange waren Italien und Griechenland die Haupt-"Anlande-Orte", doch in den letzten Monaten ging die Zahl der Ankünfte vor allem in Italien drastisch zurück. Deutlich angestiegen sind dagegen in diesem Jahr die Ankünfte in Spanien. Allein im Juli kamen über die sogenannte Gibraltar-Route zwischen Marokko und Spanien über 8.600 Menschen per Boot an - das sind viermal so viele wie im gleichen Zeitraum im Jahr zuvor.