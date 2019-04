Migranten sitzen in einem Schlauchboot. Archivfoto

Quelle: Olmo Calvo/AP/dpa

Angesichts vieler im Mittelmeer ertrunkener Flüchtlinge und der katastrophalen Lage in Libyen haben mehr als 250 zivilgesellschaftliche Organisationen Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Handeln aufgefordert.



"Wir sind erschüttert angesichts der gegenwärtigen europäischen Politik, die immer stärker auf Abschottung und Abschreckung setzt - und dabei tausendfaches Sterben billigend in Kauf nimmt", steht in einem offenen Brief. Unterzeichnet wurde das Papier unter anderem von Amnesty International.