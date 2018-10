Migranten aus Honduras pausieren auf ihrem Weg durch Mexiko. Quelle: Miguel Juarez Lugo/ZUMA Wire/dpa

Die Regierung Mexikos hat der sogenannten Migranten-Karawane auf dem Weg in Richtung der USA Unterstützung angeboten. "Wir wollen, dass du und alle Migranten sich sicher und geschützt fühlen", sagte Präsident Enrique Pena Nieto in einem an die Migranten gerichteten Video.



Die Mittelamerikaner sollen Zugang zur Gesundheitsversorgung erhalten und arbeiten dürfen. Voraussetzung ist, dass sie im Süden Mexikos bleiben und einen Antrag auf legale Einreise oder ein Asylgesuch stellen.