Je höher die Hartz IV-Quoten in einem Stadtteil waren, desto stärker ist auch der Ausländeranteil in diesem Zeitraum angestiegen. Marcel Helbig, Universität Erfurt

Konflikte wie in Ludwigshafen gibt es viele in Deutschland. Eine Studie der Universität Erfurt, die dem ZDF vorliegt, zeigt: Flüchtlinge kommen vermehrt in Gebieten unter, die ohnehin schon Brennpunktgebiete waren. Der Sozialwissenschaftsprofessor Marcel Helbig hat die Studie durchgeführt. "Je höher die Hartz IV-Quoten in einem Stadtteil waren, desto stärker ist auch der Ausländeranteil in diesem Zeitraum angestiegen", sagt er.



Das Problem sei schon seit Jahren absehbar gewesen, findet Marcel Fratzscher vom Institut für Wirtschaftsforschung. Die Politik habe falsch reagiert: "Sie hat abgewartet und jetzt schmeißt sie die Hände in die Luft und sagt: Oh, wie können wir das Problem lösen?"