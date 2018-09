Zwar hat sich die Union in einen heftigen Streit über den Umgang mit Asylbewerbern verstrickt, an den deutschen Grenzen aber nimmt der Druck ab. Im ersten Quartal 2018 sank nach UNHCR-Angaben erneut die Zahl der Asylbewerber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozent. Der UNHCR-Vertreter in Deutschland, Dominik Bartsch, mahnte zur Sachlichkeit in der Flüchtlingsdebatte: "Leider wird kaum über die Chance gesprochen, das Potenzial dieser Menschen zu nutzen." Es liege an Deutschland selbst, ob diese Menschen eine Bürde oder eine Bereicherung seien.