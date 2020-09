Abstrich eines Verdachtsfalles auf den Coronavirus. Archivbild

Quelle: Marijan Murat/dpa

Auch in den Niederlanden sind nun Rückkehrer aus dem stark vom neuen Coronavirus betroffenen Wuhan in China eingetroffen. 15 Niederländer und zwei chinesische Partner wurden in der Nacht mit einem Bus von Brüssel zum Flughafen Eindhoven gebracht, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete. Sie sollen in einer Isolierstation des Militärs untergebracht werden.



Tests in Brüssel hätten bei keinem von ihnen Hinweise auf eine Infektion mit dem Virus ergeben, teilte das Gesundheitsministerium mit.