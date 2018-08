Störche sammeln sich. Archivbild Quelle: Carsten Rehder/dpa

Deutschlands Weißstörche bereiten sich auf den Flug in die Winterquartiere vor oder sind schon losgezogen. Allerdings verlassen nicht alle Störche Deutschland. Allein in Bayern etwa überwintern rund 300 Tiere.



Der Bruterfolg in Deutschland fällt nicht einheitlich aus. In Schleswig-Holstein konnten sich Vogelfreunde über einen Anstieg der Jungstorch-Zahl von 357 im vergangenen Jahr auf 420 im Sommer 2018 freuen. Brandenburg hingegen verzeichnete zum vierten Mal in Folge ein schlechtes Jahr.