Boeing 737 MAX 8 auf dem Boeing Field in Seattle (Archiv).

Quelle: Ted S. Warren/AP/dpa

In den USA ist ein Flugzeug vom Typ Boeing 737 Max 8 bei einer Überführung wegen Triebwerksproblemen notgelandet. Die Maschine der Southwest Airlines sei kurz nach dem Start vom Flughafen Orlando in Florida dort wieder gelandet. Das sagte ein Sprecher der Luftfahrtbehörde FAA. Es seien keine Passagiere an Bord gewesen.



Binnen weniger Monate waren zwei Flugzeuge vom Typ Boeing 737 Max in Indonesien und Äthiopien abgestürzt. 346 Menschen starben. Zahlreiche Länder erließen Flugverbote.