Streik des Bodenpersonals in Barcelona.

Quelle: David Zorrakino/Europa Press/dpa

Ein Unwetter und ein Streik des Bodenpersonals von Iberia in Barcelona haben auf dem Flughafen El Prat und in der Stadt große Probleme verursacht. Allein wegen des Ausstands seien 62 Flüge gestrichen worden, so die Flughafenverwaltung. Am Sonntag würden weitere Flüge ausfallen. Von den Streichungen sind auch Flüge nach Deutschland betroffen.



Wegen des heftigen Unwetters mussten Starts und Landungen zeitweise eingestellt werden. In der Stadt und im Umland gab es Überschwemmungen.