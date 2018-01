Die Demonstrationen in Griechenland gegen Reformen gehen weiter. Quelle: Angelos Tzortzinis/DPA/dpa

Aus Protest gegen neue Spar- und Reformmaßnahmen sind am Montag zahlreiche griechische Arbeitnehmer in den Streik getreten. Betroffen ist vor allem der Bereich Nah- und Flugverkehr.



Die Fahrer aller U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen legten die Arbeit für 24 Stunden nieder. Auf den Zufahrtsstraßen entstanden gewaltige Staus, wie das örtliche Fernsehen zeigte. Die Gesetzesänderung soll am späten Montagabend vom Parlament in Athen gebilligt werden. Zudem sind Demonstrationen in der Hauptstadt geplant.