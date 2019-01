Der Eingang zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Passagiere können nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs keine Ausgleichszahlung beanspruchen, wenn ein Systemausfall am Terminal ihre Verspätung verursacht hat. Ein mehrstündiger Ausfall aller Computersysteme an den Abfertigungsschaltern könne außergewöhnliche Umstände im Sinne der Fluggastrechte-Verordnung begründen.



Fünf Passagiere wollten jeweils 600 Euro von British Airways erstreiten, weil ihr Flug von New York fast drei Stunden Verspätung hatte und sie ihren Anschluss verpassten.