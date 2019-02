Streikendes Bodenpersonal am Hamburger Flughafen.

Quelle: Christian Charisius/dpa

Ein ganztägiger Warnstreik des Bodenpersonals am Hamburger Flughafen hat zu mehr als 50 Flugausfällen geführt. Von 3.00 Uhr an legten die Mitarbeiter der Frühschicht ihre Arbeit nieder, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi. Später würden auch die Mitarbeiter der Spätschicht dazustoßen.



Grund für den Warnstreik war das nach Ansicht von Verdi unzureichende Arbeitgeberangebot in der laufenden Tarifrunde. Verdi fordert eine monatliche Tariferhöhung von 275 Euro für alle.