Ufo steht für Unabhängige Flugbegleiter Organisation. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Mitten in der Feriensaison kommen auf die Lufthansa und ihre Kunden Streiks der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo von Juli an zu. Das kündigte der Vize-Vorsitzende von Ufo, Daniel Flohr, an.



Bei den Töchtern Eurowings und Germanwings werde es so bald wie möglich eine Urabstimmung geben, bei der Lufthansa werde sich dies um ein paar Wochen verzögern. Am Montag hatte die Gewerkschaft der Fluggesellschaft vorgeworfen, "jedes Gespräch mit der Kabinengewerkschaft konzernweit" abzulehnen.