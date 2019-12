Germanwings-Flugzeuge auf dem Flughafen Köln/Bonn.

Quelle: Marius Becker/dpa/Archivbild vom 10.04.2018

In der Nacht hat der dreitägige Streik der Germanwings-Flugbegleiter an mehreren deutschen Flughäfen begonnen. Das bestätigte der Sprecher der Kabinengewerkschaft Ufo, Nicoley Baublies. Infolge des Ausstands, der bis einschließlich Neujahr dauern soll, fallen bundesweit rund 180 Flüge aus.



Die Lufthansa-Tochter Germanwings ist laut Konzernangaben noch mit 30 Flugzeugen und 1.400 Mitarbeitern - davon 800 in der Kabine - für die Nachfolgemarke Eurowings unterwegs. Einen eigenen Markenauftritt gibt es nicht mehr.