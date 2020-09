Eine Lufthansa-Maschine am Flughafen München. Archivbild

Wegen des drohenden Streiks der Flugbegleiter bietet die Lufthansa ihren Kunden umfassende kostenfreie Umbuchungsmöglichkeiten an. Wer ein Ticket für die geplanten Streiktage Donnerstag und Freitag besitzt, kann dieses auf einen Flug der Lufthansa Group innerhalb der nächsten zehn Tage umbuchen. Innerdeutsche Flüge können auch in Bahntickets umgewandelt werden.



Keine Rolle spielt die Frage, ob der ursprünglich gebuchte Flug tatsächlich ausfällt. Einen Ersatzflugplan will Lufthansa bis Mittwoch erstellen.