Die Lufthansa geht gegen das Urteil in Berufung.

Die Lufthansa sagt wegen des angekündigten 48-Stunden-Streiks der Flugbegleiter insgesamt 1.300 Flüge mit rund 180.000 betroffenen Passagieren ab. Am Donnerstag sollen 700 von 3.000 geplanten Flügen gestrichen werden und am Freitag 600.



Zuvor hatte die Lufthansa vor dem Arbeitsgericht Frankfurt eine juristische Niederlage erlitten. Das Unternehmen will aber beim Landesarbeitsgericht dagegen in die Berufung zu gehen. Damit könnte noch heute eine zweite Verhandlung stattfinden.