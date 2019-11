Lufthansa strebt Schlichtung mit Flugbegleitern an

Seit Mitternacht streiken die Flugbegleiter bei der Lufthansa - der Ausstand soll 48 Stunden dauern. Rund 1.300 Flüge wurden abgesagt. Der Konzern strich für Donnerstag bei seiner Hauptmarke Lufthansa rund 700 der weltweit 1.100 geplanten Flüge, so dass an den Drehkreuzen München und Frankfurt viele Maschinen am Boden bleiben und auch ein Großteil der Überseeflüge ausfallen müssen. An Flughäfen im In- und Ausland wurden Verbindungen nach Frankfurt und München abgesagt.