Andreas Spaeth: Es fällt doch deutlich ein Unterschied auf. Nämlich der zur relativ guten Abfederung der Air-Berlin Pleite im August verglichen mit der aktuell ziemlich zurückhaltenden Reaktion seitens der Politik auf das Aus von Niki. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass hier viel an Österreich hängt. Niki ist eine österreichische Fluggesellschaft und da es auch in Österreich aktuell nur eine geschäftsführende Regierung gibt, kann man nicht so efffizient handeln. Dazu stehen 150 Millionen Euro Überbrückungskredit durch den geplatzten Niki-Verkauf in Frage - dieses Geld kommt jetzt vermutlich nicht zurück an den deutschen Steuerzahler.