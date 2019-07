Ein Easyjet-Flugzeug landet auf dem Flughafen Tegel.

Quelle: Soeren Stache/dpa

Trotz anhaltender Proteste und Diskussionen rund um den Klimaschutz spürt die Billig-Airline Easyjet noch keine Auswirkungen auf die Buchungszahlen. "Wir schauen im Gesamtjahr auf rund 90 Millionen Passagiere und erwarten auch in diesem Jahr erneut Wachstum", so Deutschland-Chef Stephan Erler. "Einen Zusammenhang mit der Klimadebatte können wir deshalb nicht feststellen."



Easyjet hat vor 1,5 Jahren in Berlin eine weitere Basis aufgebaut. Inzwischen sind die Briten Marktführer in der Hauptstadt.