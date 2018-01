Airbus hatte beim A380 - gut zehn Jahre nach Auslieferung der ersten Maschine im Oktober 2007 an Singapore Airlines - auf Emirates gesetzt. Verkaufschef John Leahy erklärte dies mit dem immensen Wachstum des Flugverkehrs. So verdopple sich das Fluggastaufkommen alle 15 Jahre. "Aber man kann nicht die Zahl der Flüge nach (London-) Heathrow oder Charles de Gaulle (Paris) verdoppeln", sagte er. Die Lösung könne nur in Flugzeugen wie dem A380 liegen. Die Maschine kann in ihrer aktuellen Ausführung bis zu 853 Fluggäste befördern. Üblich sind etwa 544 Sitzplätze.