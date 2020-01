Passagiere im Terminal C des Flughafens Tegel.

Quelle: Christoph Soeder/dpa/Archivbild vom 20.06.2019

Im Jahr vor der geplanten Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER hat es an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld einen Passagierrekord gegeben. Rund 35,5 Millionen Passagiere seien in den vergangenen zwölf Monaten über Tegel und Schönefeld gereist, teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup mit.



Das Passagieraufkommen in der Hauptstadt ist damit noch einmal um 2,2, Prozent gewachsen. Es liegt nahezu doppelt so hoch wie im Jahr 2006, in dem der Bau des BER begonnen wurde.