Flughafen Schönefeld. Quelle: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Wegen Sexspielzeug im Koffer eines Passagiers hat es am Flughafen Berlin-Schönefeld einen Alarm gegeben. Die verdächtigen Gegenstände seien beim Röntgen des Gepäcks entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. So wurde der Koffer überprüft und das Sexspielzeug entdeckt.



Ein Teilbereich des Flughafens wurde für eine knappe Stunde abgesperrt. Davon seien auch einige Check-in-Schalter betroffen gewesen, so der Sprecher. Die Sperrung wurde nach einiger Zeit wieder aufgehoben.