Ein Fahrzeug des Katastrophenschutzes vor den DRK Kliniken.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Ein Flugzeug der Bundeswehr ist mit Rückkehrern aus der schwer vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan in Berlin gelandet. Die Maschine kam am Mittag auf dem Flughafen Tegel an, wie das Auswärtige Amt mitteilte. Die 20 China-Rückkehrer waren zuvor mit einer britischen Maschine nach Großbritannien geflogen worden.



Die Rückkehrer kommen nun 14 Tage lang in einer DRK Klinik in Berlin in Quarantäne. Alle Passagiere würden auf das Coronavirus getestet, hieß es.