Der Bund will seine Flughafenanteile weiterhin verkaufen. Quelle: Oliver Berg/dpa

Der Bund will seine Anteile am Flughafen Köln/Bonn weiterhin verkaufen. Ein Gespräch dazu sei zwar verschoben worden. "An der grundsätzlichen Haltung der Bundesregierung hat sich aber nichts geändert", hieß es aus dem Bundesfinanzministerium.



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte zuvor dem "Kölner Stadt-Anzeiger" gesagt: "Auf meine Bitte hin hat der amtierende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) am Wochenende alle Bundesaktivitäten bis auf Weiteres gestoppt."