Rund 330 Flüge waren infolge der Panne ausgefallen. Quelle: Matthias Balk/dpa

Nach einem chaotischen Wochenende am Flughafen München wollen die Behörden die folgenschwere Panne bei einer Sicherheitskontrolle aufklären. Man arbeite daran, die Details umfassend zu durchleuchten, sagte eine Sprecherin der Regierung von Oberbayern.



Weil eine Frau unkontrolliert in den Sicherheitsbereich einer Abflughalle gelangt war, hatte die Bundespolizei am Samstag das Terminal 2 und das dazugehörige sogenannte Satelliten-Terminal geräumt. In der Folge fielen Hunderte Flüge aus.