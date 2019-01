Nach Warnstreiks an mehreren Flughäfen gehen heute in Berlin die Tarifverhandlungen für das Luftsicherheitspersonal weiter. Die Arbeitgeber hatten angekündigt, ihr bisheriges Angebot aufzustocken und damit eine Streikpause herbeigeführt.



Die Gewerkschaft Verdi verlangt mehr Geld für die 23.000 Beschäftigten bundesweit. Der Stundenlohn für die Mitarbeiter an der Passagierkontrolle soll von etwa 17 Euro auf 20 Euro steigen. Zudem soll es einen bundesweiten Tarifvertrag geben.