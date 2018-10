Gepäckkontrollen am Flughafen Tegel. Archivbild Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

In den Tarifverhandlungen für die rund 23.000 Sicherheitsleute an deutschen Flughäfen liegen beide Seiten noch weit auseinander. Nach der ersten Gesprächsrunde in Berlin vertagten sich die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber auf den 7. November.



Verdi will einen bundesweit einheitlichen Tarifvertrag durchsetzen. Hauptforderung ist eine Erhöhung des Stundenlohns auf 20 Euro. Auch die unterschiedliche Bezahlung vor allem in Ost und West sei nicht mehr zu rechtfertigen.