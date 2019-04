Der Atatürk International Airport ist geschlossen. Archivbild

Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa

Der Umzug der Fluggesellschaften vom Atatürk-Flughafen in der türkischen Metropole Istanbul an den neuen Mega-Flughafen im Norden der Stadt ist abgeschlossen. Das bestätigte eine Sprecherin der Betreibergesellschaft IGA. Der Atatürk-Airport sei nun für den Passagierbetrieb geschlossen.



Der "Big Bang" genannte Umzug hatte am Freitagmorgen begonnen. Zahlreiche Straßen vom Atatürk Airport bis zum knapp 40 Kilometer entfernten "Flughafen Istanbul" waren zwischenzeitlich gesperrt.