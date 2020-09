Feuerwehrmänner im Kampf gegen einme Buschfeuer.

In den Brandgebieten von Australien hat sich die Lage wieder zugespitzt. Im Süden des Flughafens der Hauptstadt Canberra brach ein Feuer aus. Wegen des Brandes wurde der Notfall ausgerufen. Der Flughafen stellte den Betrieb ein.



In New South Wales wird zudem befürchtet, dass ein Löschflugzeug abgestürzt sein könnte. Der Kontakt zu dem Flugzeug, das in den Bergen unterwegs war, brach ab, wie die Feuerwehr mitteilte. Es gebe Hinweise auf einen möglichen Absturz. Hubschrauber helfen bei der Suche.