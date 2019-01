Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Quelle: Georg Hochmuth/APA/dpa

Auf dem Flughafen Wien warten 90 Prozent der Passagiere weniger als zehn Minuten an der Sicherheitskontrolle. "Das ist international ein exzellenter Wert", sagte Vorstand Julian Jäger. Wesentlicher Grund für die kurzen Wartezeiten sei, dass der Airport selber die Kontrollen organisieren könne. In Deutschland ist das Innenministerium zuständig.



Der Flughafen verzeichnet zudem ein starkes Passagierwachstum. 27 Millionen Fluggäste in 2018 bedeuten ein Plus von zehn Prozent.