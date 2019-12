Ex-Formel-1-Pilot Niki Lauda. Archivbild

Der verstorbene Formel-1-Pilot Niki Lauda wird mit einer nach ihm benannten Straße am Flughafen Wien geehrt. Ausgewählt wurde eine Zufahrtsstraße zum VIP-Terminal des Flughafens. So werde eine Straße Laudas Namen tragen, zu der er selbst einen sehr engen Bezug gehabt habe, teilte der Flughafen mit. Der dreifache Formel-1-Weltmeister sei regelmäßig von dort mit seinem Privatflugzeug in die Welt gestartet.



Die Zufahrtsstraße soll künftig "Niki Lauda Allee" heißen. Niki Lauda war am 20. Mai gestorben.