Es gibt mehrere Gründe, warum es am deutschen Himmel so chaotisch zugeht: Zum einen wollen immer mehr Menschen fliegen, in diesem Sommer sind es noch mehr als in den letzten Jahren üblich. Zum anderen spürt man am deutschen Luftverkehrsmarkt die Spätfolgen der Air-Berlin-Insolvenz im vergangenen Herbst. Außerdem gibt es Engpässe bei den Sicherheitskontrollen am Boden und in der Luft. Und nicht zuletzt drohen Streiks.