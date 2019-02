Der Flughafenbetreiber Fraport will mit dem Bruchsaler Unternehmen Volocopter überdimensional große Drohnen, sogenannte Flugtaxis, in den alltäglichen Betrieb des größten deutschen Flughafens integrieren. Erste Tests bestand ein unbemanntes Lufttaxi bereits in Dubai und am Frankfurter Flughafen, wo es sich selbständig zwischen den Hochhäusern und auf dem Gelände von Terminal 3 bewegte. In Zukunft sollen die Fluggeräte zwei Personen mit Gepäck durch die Luft transportieren können. Nun soll das Projekt in Frankfurt realisiert werden.