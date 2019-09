Startendes Flugzeug. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die CDU hat in ihrem Klima-Konzept Vorschläge zur Anhebung der Ticketsteuer bei Inlandsflügen abgeschwächt. In einem Vorstandsbeschluss ist nun die Rede davon, die Ticketsteuer von derzeit 7,38 Euro pro Ticket zu verdoppeln. In einem Konzept zuvor sollte die Steuer bei Inlandsflügen verdoppelt und für Kurzstrecken unter 400 Kilometern verdreifacht werden.



Ausgenommen würden Zubringerflüge genauso wie weitere derzeit privilegierte Flüge. Für nicht-fossile Antriebe winke eine Steuerbefreiung.