Airbus-Mitarbeiter montieren einen Airbus A321 in Hamburg.

Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Der Flugzeugbauer Airbus will seinen längsten Mittelstreckenjet A321neo angesichts der Engpässe in Hamburg künftig auch im französischen Toulouse herstellen. Die neue A321-Produktion werde innerhalb der heutigen Endfertigung des A380 entstehen, teilte Airbus mit.



Der A321 ist die längste Variante der Mittelstrecken-Modellfamilie A320. Er wird bisher nur in den Werken in Hamburg und in Mobile im US-Bundesstaat Alabama gebaut. Inzwischen sind die Jets fast nur noch in ihren spritsparenden Neuauflagen gefragt.