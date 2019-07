Unfallstelle bei Umea in Schweden.

Quelle: Samuel Pettersson/TT News Agency/AP/dpa

Alle neun Menschen an Bord eines Kleinflugzeugs sind bei dessen Absturz im Norden Schwedens ums Leben gekommen. Das bestätigte eine Sprecherin der Region Västerbotten.



Die Ursache des Unglücks in der Nähe der Stadt Umea war zunächst unklar. Die Maschine stürzte auf die Insel Storsandskär südlich des Flughafens. Nach Medien-Berichten waren Fallschirmspringer an Bord gewesen. Ein Augenzeuge sagte, nach dem Absturz habe er einen lauten Knall gehört. Danach sei alles völlig still gewesen.