Beim Zusammenstoß eines Hubschraubers mit einem Kleinflugzeug auf der spanischen Insel Mallorca sind nach Behördenangaben sieben Menschen getötet worden. Die Regionalregierung der Balearen teilte am Sonntag bei Twitter mit, unter den Opfern seien drei Erwachsene und zwei Kinder in dem Hubschrauber und zwei Männer in dem Kleinflugzeug.



Örtliche Medien berichteten, der Helikopter sei auf einer Tour zur Erkundung von Sehenswürdigkeiten gewesen. Teile der Trümmer landeten nahe Häusern in einer ländlichen Gegend.