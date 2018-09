Der Abschuss der russischen Iljuschin-Maschine am Montagabend war der schwerste Fall von "friendly fire", also eines versehentlichen Angriffs auf einen Verbündeten, seit Beginn der russischen Militärintervention in Syrien vor drei Jahren. Alle 15 russischen Soldaten an Bord des Flugzeugs wurden getötet. Eine S-200-Rakete der syrischen Luftabwehr hatte die Maschine getroffen, als diese gerade im Landeanflug auf die ostsyrische Provinz Latakia war.