Absturzstelle in der Nähe von Teheran.

Quelle: Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Der Iran will offenbar an diesem Samstag die Ursache für den Absturz des ukrainischen Passagierflugzeugs bekanntgeben. Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf eine "informierte Quelle".



In der Nähe von Teheran war eine Boeing 737 der ukrainischen Fluggesellschaft UIA abgestürzt, alle 176 Insassen starben. Westliche Regierungen vermuten, dass das Flugzeug versehentlich von einer iranischen Rakete getroffen worden sein könnte. Dies wurde von Teheran dementiert.