Rettungskräfte arbeiten an der Absturzstelle in Äthiopien.

Quelle: Mulugeta Ayene/AP/dpa

Bei dem Flugzeugabsturz in Äthiopien sind nach bisherigen Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes fünf Deutsche ums Leben gekommen. Eine Sprecherin bestätigte damit Angaben der Airline.



Die Maschine, die von der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba in die kenianische Metropole Nairobi fliegen sollte, war am Sonntagmorgen kurz nach dem Start abgestürzt. Alle 149 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Die Reisenden kamen nach Angaben der Fluggesellschaft aus 35 Ländern.