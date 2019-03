Einsatzkräfte transportieren Leichensäcke ab.

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Äthiopien mit 157 Menschen an Bord beginnt die Identifizierung der Opfer und Klärung der Unglücksursache. In den weit verstreuten Trümmern des Flugzeugs suchen Helfer nach den Black Boxes - den Flugschreibern mit den Aufzeichnungen der Flugdaten und der Cockpitgespräche.



Das Auswärtige Amt bemüht sich weiterhin um Klärung, wie viele Deutsche den Flug genommen hatten. Nach einer Auflistung der Airline waren fünf Deutsche an Bord der Maschine.