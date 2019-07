Rettungskräfte stehen an der Absturzstelle.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in den Tiroler Alpen sind am Donnerstag drei Menschen ums Leben gekommen. Die Identität der Opfer ist laut Polizei noch unklar. Die Verunglückten sollten am Freitagvormittag geborgen werden.



Das Kleinflugzeug zerschellte demnach an einer rund 2.300 Meter hoch gelegenen Felswand und brannte komplett aus. Die Wetterbedingungen seien zur Unfallzeit gut gewesen. Nun soll geklärt werden, woher die Maschine kam und wohin sie unterwegs war.