Rettungskräfte untersuchen im Hafen Tanjung Priok Trümmerteile. Quelle: Donal Husni/ZUMA Wire/dpa

Nach dem Absturz eines Flugzeugs in Indonesien mit 189 Menschen an Bord haben Spezialisten den Meeresboden der Javasee weiter nach den Trümmern des Flugzeugs abgesucht. Dabei setzten sie am vermuteten Absturzort Tauchroboter ein, wie die Agentur Antara berichtete.



Zunächst seien einzelne Wrackteile und später auch Leichenteile gesichtet und geborgen worden. "Wir haben schon zehn Säcke mit Körper- und Wrackteilen geborgen", sagte Made Oka, Sprecher der nationalen Rettungsbehörde.