Flugzeugabsturz in Kasachstan.

Quelle: Vladimir Tretyakov/AP/dpa

Nach dem Flugzeugabsturz mit zwölf Toten in Kasachstan dauert die Suche nach der Unglücksursache an. Innenminister Jerlan Turgumbajew versprach eine gründliche Untersuchung aller Umstände, die zu dem Unglück geführt hätten. Die Blackbox mit den Flugdaten solle nach Moskau gebracht und ausgewertet werden.



Bei dem Unglück starben mindestens zwölf Menschen. Die Mehrzahl der fast 100 Menschen an Bord der Maschine der kasachischen Fluggesellschaft Bek Air überlebte. Viele von ihnen kamen in Krankenhäuser.