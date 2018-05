Rettungskräfte untersuchen das Wrack eines Flugzeugs in Kuba. Quelle: Marcelino Vazquez Hernandez/ACN/dpa

Knapp eine Woche nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Kuba mit 111 Toten haben Ermittler den zweiten Flugschreiber gefunden. An der Unglücksstelle würden immer noch Einzelteile aufgelesen, sagte Armando Daniel Lopez, Präsident des kubanischen Zivilluftfahrtzentrums, im Staatsfernsehen.



Die Boeing 737-200 war kurz nach dem Start in Havanna auf einem Feld zerschellt. Zu den Ursachen hielt sich Kubas Regierung zunächst zurück. Der erste Flugschreiber war am Wochenende gefunden worden.