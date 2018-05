Es ist kurz nach Mittag, als die Boeing 737-200 nahe dem Dorf Santiago de Las Vegas abstürzt. Ein großer, gelbroter Feuerball steigt in die Höhe, als das Flugzeug am Waldrand neben einem Feld einschlägt. Wenige Minuten zuvor war die Maschine am internationalen Flughafen José Martí in der kubanischen Hauptstadt Havanna in Richtung Holguín im Osten der Insel gestartet.