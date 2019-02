Das Schiff, mit dem das vermisste Flugzeug geortet wurde.

Quelle: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Zwei Wochen nach dem Absturz des argentinischen Fußballers Emiliano Sala über dem Ärmelkanal bereiten sich die britischen Behörden auf eine Bergung vor. In den kommenden Tagen werde eine "Unterwasser-Operation" zu dem Wrack am Grund des Ärmelkanals gestartet, teilte ein Behörden-Sprecher mit.



Die Propellermaschine mit dem Fußballer und einem Piloten war nördlich der Kanalinsel Guernsey vom Radar verschwunden. Sala wollte vom französischen Club FC Nantes zu Cardiff City in Wales wechseln.